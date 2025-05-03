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Дома с бассейном в Заболотском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
6
1 объект найдено
Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Устали от городской суеты? Мечтаете о тихом уголке, где можно круглогодично отдохнуть душой …
$39,800
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Параметры недвижимости в Заболотском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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