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Дома с садом в Заболотском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
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21 объект найдено
Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Номер договора с агентством 406 от 2025-05-02
$48,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 12 м²
Номер договора с агентством 407 от 2025-05-02
$12,900
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
СТ "Бытовик-1" Минская обл., Смолевичский р-н., Заболотский с/с, 18 км от МКАД в Московском …
$97,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Дача находится в доступном месте. Есть плодовые деревья на участке,баня Номер договора с аге…
$12,900
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 18 м²
Московское направление. Остановочный пункт электрички "Загорье" (20 минут пешком), маршрутно…
$8,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Отличная дача (все, что нужно для отдыха), Московское направление, станция Загорье, с/т Голу…
$26,500
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Коттедж в Заболотье, Беларусь
Коттедж
Заболотье, Беларусь
Площадь 136 м²
Совсем рядом со Смолевичами в агрогородке Заболотье (25 км от МКАД) продается уютный одноэта…
$127,800
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
В живописном месте, недалеко от Юхновского заказника , продаётся  дача СТ «Урожай 2002.  Мос…
$20,000
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Дом 2 комнаты в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Количество этажей 1
Продается уникальный участок с домом в живописной деревне Старина, Смолевичского района – ид…
$24,900
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Энергетик 1989) 20 км от МКАД  Деревянный дом 1996 года п…
$20,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 131 м²
Продаётся газифицированный дом рядом с Минском (СТ Энергетик 1989)  Деревянный дом из сруба …
$45,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 147 м²
Продается  теплый светлый дом  (68,4м2 )  в 15 минутах от Минска! Все коммуникации, запасное…
$69,500
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Дом в Миколаевичи, Беларусь
Дом
Миколаевичи, Беларусь
Площадь 47 м²
В живописном месте в д Миколаевичи продается одноэтажный дом. 2 км от г. Смолевичи от МКАД о…
$36,900
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Продаётся дача в 29-и км от МКАД по Московскому направлению в садовом товариществе "Смолевич…
$17,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 21 м²
Ищете идеальное место для жизни или отдыха вблизи Минска? Мы рады представить вам этот замеч…
$10,900
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Голубая Радуга) 25 км от МКАД  Дом 1984 года постройки, п…
$16,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продаётся уютная 2-уровневая дача в пригороде г. Минска, д. Юхновка, с/т "Бытовик-1", Смолев…
$31,300
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Дом в Миколаевичи, Беларусь
Дом
Миколаевичи, Беларусь
Площадь 135 м²
Продаётся дом в д. Миколаевичи Смолевичский район Московское направление в 33 км от МКАД пол…
$110,000
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Дом в Миколаевичи, Беларусь
Дом
Миколаевичи, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается жилой дом в д. Миколаевичи  Смолевичского р-на (Заболотский с/с).в 32 км от МКАД. …
$29,990
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продается дом для круглогодичного проживания!  ❤️Срочно продается двухуровневый дом для круг…
$89,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается участок с домом в деревне Старина, Смолевичский р-н, Заболотский с/с, Московское н…
$64,900
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Параметры недвижимости в Заболотском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
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