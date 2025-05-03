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Дома с гаражом в Заболотском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
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8 объектов найдено
Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Номер договора с агентством 406 от 2025-05-02
$48,000
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
В живописном месте, недалеко от Юхновского заказника , продаётся  дача СТ «Урожай 2002.  Мос…
$20,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Энергетик 1989) 20 км от МКАД  Деревянный дом 1996 года п…
$20,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Голубая Радуга) 25 км от МКАД  Дом 1984 года постройки, п…
$16,000
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Дом в Миколаевичи, Беларусь
Дом
Миколаевичи, Беларусь
Площадь 135 м²
Продаётся дом в д. Миколаевичи Смолевичский район Московское направление в 33 км от МКАД пол…
$110,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 109 м²
Продается дом в д. Старина Смолевичского района. Дом без внутренней отделки, готовностью 67%…
$18,500
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Устали от городской суеты? Мечтаете о тихом уголке, где можно круглогодично отдохнуть душой …
$39,800
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается участок с домом в деревне Старина, Смолевичский р-н, Заболотский с/с, Московское н…
$64,900
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Параметры недвижимости в Заболотском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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