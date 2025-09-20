Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Долгосрочная аренда
  5. Магазин

Долгосрочная аренда магазинов в Витебской области, Беларусь

2 объекта найдено
Магазин 127 м² в Миоры, Беларусь
Магазин 127 м²
Миоры, Беларусь
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Исторический центр города. Отдельно стоящее здание на центральной площади. В здание введена …
$499
в месяц
Магазин 681 м² в Дисна, Беларусь
Магазин 681 м²
Дисна, Беларусь
Площадь 681 м²
Этаж 1/1
Отдельно стоящее здание, в центре, рядом автостанция междугородних маршрутов. Рампа. Хорошие…
$999
в месяц
