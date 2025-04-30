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Квартиры с гаражом в Витебской области, Беларусь

Витебск
9
Орша
102
Барань
9
Браслав
4
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3 объекта найдено
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 102 м²
$20,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается полдома в по адресу ул. Юбилейная (район "Замостье"). Дом 1964 года постройки, сос…
$20,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 111 м²
Продается полдома по 1-ому пер. Гоголя, двухэтажный, кирпичный, 1966 года постройки. Общая п…
$11,500
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Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

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