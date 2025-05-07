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Квартиры в Орше, Беларусь

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102 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
Продается уютная, трехкомнатная квартира по адресу: ул.Мира 31. Квартира находится на первом…
$40,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 3/4
Продаётся просторная 3х-комнатная квартира на пр-те Текстильщиков 16. Квартира расположена н…
$49,000
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Квартира 1 комната в Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Продаётся однокомнатная квартира на первом этаже в центре города по ул. Островского, д. 7. Д…
$35,000
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
Продается четырехкомнатная квартира в экологически чистом районе на первом этаже пятиэтажног…
$36,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
Продается двухкомнатная квартира по ул. Шкловской, д. 44. Уютная, солнечная сталинка с высок…
$23,990
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Продаётся 3 комнатная квартира  под вывод из жил фонда в районе Железнодорожного вокзала по …
$28,300
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 9/9
Продается уютная, трёхкомнатная квартира в кирпичном доме по адресу: ул.Флёрова, д.3. Кварти…
$45,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 49 м²
Одноуровневый дом (двухкомнатная квартира в частном двухквартирном доме с отдельным входом и…
$8,500
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 5/5
Продается просторная, трехкомнатная квартира на центральной улице на "Проспекте Текстильщико…
$37,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Продается  трехкомнатная квартира в кирпичном доме 1994 г.п., по пер. Луговой 5А, общей площ…
$28,000
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Продаётся четырёхкомнатная квартира по адресу: г. Орша, ул. Белинского, д. 11. Квартира расп…
$49,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Продается уютная двухкомнатная квартира в кирпичном доме по адресу: пр-т Текстильщиков, д.9.…
$25,000
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
Продаётся 4х комнатная квартира по адресу: ул. И.Якубовского, дом 3 (микрорайон Черёмушки). …
$32,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/3
Продается уютная, трехкомнатная квартира по адресу: ул.Жан-Поля Марата, д.135Д. Квартира нах…
$40,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Уютная двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом, отличной планировкой и продуманными деталя…
$46,500
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 111 м²
Продается полдома по 1-ому пер. Гоголя, двухэтажный, кирпичный, 1966 года постройки. Общая п…
$11,500
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/9
Продается уютная, трехкомнатная квартира, готовая к проживанию, с отличной планировкой, на т…
$64,000
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Квартира 5 комнат в Орша, Беларусь
Квартира 5 комнат
Орша, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 87 м²
Этаж 4/4
Продается комната, в пятикомнатной квартире, на четвертом этаже, четырехэтажного кирпичного …
$5,500
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 64 м²
Продаётся полдома по ул. Демьяна Бедного (район Заднепровье). Общая площадь 64.40 м2, жилая …
$12,000
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 2 997 м²
Этаж 1/1
Продается 4 здания состоящее из нескольких помещений, фруктохранилище, здание холодильника, …
$250,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 36 м²
Продаётся полдома по адресу: ул. Пугачёва (район Замостья). Дом шлакобетонный 1965г.п. Общая…
$5,500
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Квартира 1 комната в Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается однокомнатная квартира в блокированном жилом доме по адресу: 2-й Восточный пер., д…
$10,000
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 82 м²
Этаж 4/4
Продается просторная, уютная, трехкомнатная квартира на проспекте Текстильщиков, на четверто…
$35,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: ул. Мира 56 (район «Черёмушки»). Квартира распол…
$28,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 9/9
Продаётся просторная (92.12 м2), видовая 3х комнатная квартира по адресу: ул. Заднепровская …
$50,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Продается уютная, трехкомнатная квартира по адресу: ул.Мира, д.40. Квартира находится на пер…
$45,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продаётся 2х комнатная квартира по адресу ул. Островского 27. Квартира расположена на 1 этаж…
$22,500
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Продается двухкомнатная квартира по адресу д. Дачная, ул. Парковая д.7 район Сельхозтехники …
$16,000
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 3/9
$60,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 38 м²
Продаётся полдома по ул. Энгельса 36. Дом деревянный, общая площадь 38,2 кв.м., жилая 27,7 к…
$9,000
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Параметры недвижимости в Орше, Беларусь

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