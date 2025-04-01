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Дома с садом в Витебский район, Беларусь

коттеджи
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3 объекта найдено
Дом в Шапечинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шапечинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Продаётся капитальный жилой дом в 2х уровнях в аг. Шапечино. Все коммуникации в доме. Большо…
$35,000
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Коттедж в Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
Площадь 359 м²
Продаётся коттедж в Ольгово, общей площадью 358,6 кв.м. Хороший подъезд круглогодично. От до…
$250,000
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Дом в Мазоловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мазоловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Продаётся жилой дом в Витебском районе в д.Букатино. Три жилые, большие комнаты. Канализация…
$29,500
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