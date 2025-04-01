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Жильё в Витебский район, Беларусь

дома
9
9 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Летчанский сельский Совет, Беларусь
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Дом 4 комнаты
Летчанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Уютный двухэтажный дом, расположенный всего в 11 км от Витебска, рядом с турбазой Верасы, — …
$61,128
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Дом в Ольгово, Беларусь
Дом
Ольгово, Беларусь
Площадь 241 м²
Продается капитальный кирпичный дом 1996 года постройки в Ольгово. Хороший асфальтированный …
$106,000
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Дом в Малые Лётцы, Беларусь
Дом
Малые Лётцы, Беларусь
Площадь 266 м²
Продаётся жилой комплекс 2021 года постройки, многофункциональный, со всеми удобствами. Отоп…
$340,000
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Коттедж в Вороновский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вороновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 210 м²
Продаётся незавершенное законсервированное капитальное строение в Воронах. Подъезд - асфальт…
$58,000
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Коттедж в Новкинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Продается уютный коттедж у озера в живописной деревне Городняны! Предлагаем вам уникальную в…
$145,000
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Коттедж в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продаётся новый дом в Шапурах, практически готов к проживанию. 3 спальни, зал совмещен с кух…
$72,000
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Дом в Шапечинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шапечинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Продаётся капитальный жилой дом в 2х уровнях в аг. Шапечино. Все коммуникации в доме. Большо…
$35,000
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Коттедж в Ольгово, Беларусь
Коттедж
Ольгово, Беларусь
Площадь 359 м²
Продаётся коттедж в Ольгово, общей площадью 358,6 кв.м. Хороший подъезд круглогодично. От до…
$250,000
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Дом в Мазоловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мазоловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Продаётся жилой дом в Витебском районе в д.Букатино. Три жилые, большие комнаты. Канализация…
$29,500
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Параметры недвижимости в Витебский район, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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