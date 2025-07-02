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Дома с садом в Видомлянском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Лот 8898. Дом в деревне Завершаны. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Можно мног…
$12,000
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Параметры недвижимости в Видомлянском сельском Совете, Беларусь

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