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Дома с гаражом в Видомлянском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Код объекта 10025 : Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентст…
$17,500
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Параметры недвижимости в Видомлянском сельском Совете, Беларусь

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