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Жилье с садом в Воложинском районе, Беларусь

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Раковский сельский Совет
48
Першайский сельский Совет
8
Воложинский сельский Совет
9
Ивенецкий сельский Совет
5
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14 объектов найдено
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 98 м²
Продается уютная 3-х уровневая дача в сосновом бору. СТ "Мостовик", Воложинский р-н, Раковск…
$70,811
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Коттедж в Першайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается коттедж в 37км от Минска с городскими удобствами, асфальт до дома, отдельные подье…
$75,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Всего 40 км от МКАД продаётся 3-уровневая дача в с/т «Дубрава-Мапид», Воложинского р-на Минс…
$13,209
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Value OneValue One
Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается новый дом из Бруса 240 мм в живописной д. Боярщина. Дом 2025 года постройки. Площа…
$16,873
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Дача в с/т «Исток-связь» - живописное место для отдыха всей семьей. Расстояние 21 км от МКАД…
$16,632
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Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается уютный садовый домик в СТ "Купалинка-1981"! Молодечненское направление, 32 км от М…
$27,548
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TekceTekce
в Воложинский сельский Совет, Беларусь
Воложинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Полдома с ремонтом, мебелью и уютным участком ❤️Просторный дом с газовым отоплением, бойлеро…
$36,200
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 133 м²
Продаётся дом в СТ «Магистраль-газ» — с ремонтом, баней и участком мечты! Идеальный вариант …
$121,900
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 164 м²
Капитальный дом с ремонтом в аг. Раков, 29 км от Минска Адрес:  Воложенский р-н, аг. Раков, …
$99,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Продаётся уютная дача в 38 км от МКАД в с/т "Криница-Здоровье" Воложинского района, направле…
$26,860
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 179 м²
Продается дача в СТ «Обувщик-Луч» с ровным ухоженным участком. Видеообзор по запросу. Минска…
$73,252
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 113 м²
Продаётся уютный загородный дом в садовом товариществе СТ"Тюльпан", дом 23, д.Криница, Молод…
$20,000
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Дом в Воложин, Беларусь
Дом
Воложин, Беларусь
Площадь 82 м²
Бревенчатый дом, 82,3 м2 в Воложине ❤️ Уютный одноуровневый бревенчатый дом 82,3 м2 с тремя …
$22,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается 2-х этажный садовый домик с земельным участком в с/т "Строитель-59", недалеко от а…
$13,206
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