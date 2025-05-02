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Жильё в Першайском сельском Совете, Беларусь

дома
10
11 объектов найдено
Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Продается новый дом с ремонтом в современной коттеджной застройки рядом с лесом. д.ЯршевичиС…
$165,000
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Квартира в Першайский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Продается 1/2 дома (полдома), с отдельным входом в небольшой деревне, в 1 км. от Гродненской…
$6,300
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Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается участок площадью 25 соток, идеально подходящий как для дачного отдыха, так и для п…
$16,000
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Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается уютная дача в СТ «Весна-93» расположенная всего в 39 км. от Минска в живописном ме…
$30,000
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Коттедж в Першайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается коттедж в 37км от Минска с городскими удобствами, асфальт до дома, отдельные подье…
$75,000
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Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом под ремонт в Яршевичах  ❤️ Дом на участке 15 соток в благоустроенной деревне Яршевичи!  …
$26,000
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Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается дом с ремонтом (заезжай и живи!) в тихой и живописной деревне Полубовцы, недалеко …
$24,500
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Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Дом с большим участком в живописном месте ❤️Уникальнейшее экологически чистое место в окруже…
$12,900
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Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 199 м²
Самое время купить дачу для постоянного проживания в СТ Радиатор! ❤️Полностью готовый для пр…
$40,500
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Дом 3 комнаты в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Першайский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Продается дом, полностью готовый для круглогодичного проживания. Дом из газосиликатных бло…
$39,900
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Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Дом площадью 68.9 кв.м. Ровный участок правильной формы площадью 18,71 сотки. Стены дома бре…
$15,900
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Параметры недвижимости в Першайском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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