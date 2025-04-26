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Дома в Воложинском районе, Беларусь

Раковский сельский Совет
64
Першайский сельский Совет
9
Вишневский сельский Совет
6
Ивенецкий сельский Совет
5
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100 объектов найдено
Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Номер договора с агентством 357/1 от 2025-04-25
$125,000
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Уютный мебелерованный дом с бревенчатой баней. ❤️Экологичный дом в Воложинском районе прекра…
$10,300
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Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Дом с большим участком в живописном месте ❤️Уникальнейшее экологически чистое место в окруже…
$12,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продаётся ровный земельный участок в живописной деревне Ратынцы ❤️ Ищете идеальное место для…
$11,000
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Дом в Доры, Беларусь
Дом
Доры, Беларусь
Площадь 70 м²
Участок ровный, ухожен,0,1941 га, посажен молодой плодоносящий сад, есть и декоративные наса…
$24,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 179 м²
Продается дача в СТ «Обувщик-Луч». с ровным ухоженным участком. Видеообзор: https://vm.tikto…
$70,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается отличная ухоженная дача со всем необходимым, для ценителей атмосферного отдыха за …
$13,300
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Продам симпатичную дачу с террасой и камином в охраняемом СТ «Криница-82», 30 км от Минска в…
$9,950
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Дом в Саковщина, Беларусь
Дом
Саковщина, Беларусь
Площадь 44 м²
ООО «БизнесХаус», УНП 191637403, специальное разрешение (лицензия) Министерства юстиции Респ…
$12,500
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Уникальное предложение: участок с прудом и домиком в живописном уголке природы!Описание объе…
$14,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
❤️Дачный участок с двухэтажным домом площадтю 58,2 кв.м., с баней, хоз постройками. Сотоит и…
$12,900
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Уютный дом в деревне: ваш уголок для отдыха и жизни! ❤️ Продается замечательный дом в живопи…
$29,900
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продаётся дом вСТ "ТОНУС" Дом пригоден для круглогодичного проживания ; Дом готов к проживан…
$40,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Дача в СТ Пралеска-плюс. Воложинский район. Раковский с/с. 33км от Минска – направление на М…
$13,000
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Дом в Ивенец, Беларусь
Дом
Ивенец, Беларусь
Площадь 139 м²
В живописном месте Беларуси, среди тихих лесов и зеркальных вод, расположился незавершеный н…
$23,000
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Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Ваш уголок рая: дом на берегу реки Волма с участком 25 соток! ❤️ Продается замечательный дом…
$7,500
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продаётся классная дача в СТ «Ислочь-Раков » в Гродненском  направлении. Живописнейшее место…
$39,000
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Дом в Городьки, Беларусь
Дом
Городьки, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается отличный дом возле озера в аг. Городьки Воложинского района. Всего час до г. Минс…
$23,000
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Дом 2 комнаты в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Раковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Продается уютная дача в тихом месте в СТ «Огородник». Минская обл., Воложинский р-н, 30 км о…
$9,500
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продам дачу возле леса на угловом участке 6,37 сот. (фактически больше), в СТ«Пралески» неда…
$8,400
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Дача около д. Бузуны (33 км от Минска в сторону Ракова) Отличная дача для сезонного проживан…
$16,500
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Дом в Городьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Продается дом в 80 км от МКАД (Раковское направление) в живописном месте с просторным участк…
$29,500
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Коттедж в Першайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается коттедж в 37км от Минска с городскими удобствами, асфальт до дома, отдельные подье…
$75,000
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом в аг. Раков, Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, ул. Минская Отлично…
$45,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный дом под чистовую внутреннюю отделку в экологически чистом, живописном …
$117,900
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Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается дом с ремонтом (заезжай и живи!) в тихой и живописной деревне Полубовцы, недалеко …
$24,500
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Дом в Раков, Беларусь
Дом
Раков, Беларусь
Площадь 200 м²
·  Общая площадь : 200/130.0/53.1 ·  Дом состоит из 4 жилых комнат, кухни-гостиной, гаража, …
$95,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Дом для круглогодичного проживания недалеко от Минска  ❤️Всё в этом месте сделано гармонично…
$68,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продается дача в СТ «Факел», Молодечненское направление 27 км от МКАД, Раковский с\с. Дом бр…
$18,000
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Одноэтажный современный дом для семьи площадью 118м2, + 15 соток земли в пожизненно наследуе…
$104,900
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Типы недвижимости в Воложинском районе

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Параметры недвижимости в Воложинском районе, Беларусь

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