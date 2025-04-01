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Жильё в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь

дома
7
7 объектов найдено
Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается очень перспективный хутор с большим участком на краю живописной Налибокской пущи в…
$19,900
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Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Дом в деревне, сдан в эксплуатацию 2022г. Практически с четырёх сторон окружён лесными дерев…
$26,000
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Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Продается дом с земельным участком, хутор в д. Ткачи Воложинского района Минской области. Д…
$36,500
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Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается дом с большим участком на краю живописной Налибокской пущи в аг Сивица Минской обл…
$12,900
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Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Прекрасное предложение! Представляю вашему вниманию добротный дом, расположенный в живописно…
$11,400
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Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продам бревенчатый садовый дом в СТ "Крыница". Молодечненское направление. Два уровня, печь,…
$5,300
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Дом в Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивенецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Уютный дом с плодородным участком и грибными лесами рядом! ❤️ Продается уютный дом, который …
$13,900
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