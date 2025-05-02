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Дома с террасой в Усяжском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Шпаковщина, в окружении природы и всего в 35 километрах от МКАД, предла…
$45,000
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Параметры недвижимости в Усяжском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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