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Дома с гаражом в Усяжском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
9 объектов найдено
Коттедж в Усяж, Беларусь
Коттедж
Усяж, Беларусь
Площадь 198 м²
ДОМ введён в эксплуатацию 2024.    Крыша- мягкая черепица. Стены- газосиликатные блоки-40 см…
$149,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 304 м²
В продаже дом (80% готовности) в СТ Звезда. Выполнен из керамзитного блока 400 мм на фундаме…
$119,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
В СТ ведется видеонаблюдение. Ровный, ухоженный участок 5,63 соток в частной собственности+ …
$9,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Цена радикально снижена на жилой дом в д. Кальники Смолевичского р-на в 48 км от МКАД .  Сте…
$25,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Дом в деревне Хотеново. Дополнительно участок 45 соток, для ведения личного подсобного хозяй…
$19,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается дом в деревне  Мглё, Смолевичского района, в Московском направлении. ‼️От метро Ур…
$13,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается 2-х этажная дача со всеми коммуникациями, в Московском направлении. Место располож…
$23,500
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Продается добротный дом в шикарном месте. Две большие комнаты на первом этаже 33м2 и 25.7м2…
$39,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Продается просторный дом с участком -9 соток +5,94 сотки в подарок. Площадь дома 108,4 кв.м.…
$16,200
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Параметры недвижимости в Усяжском сельском Совете, Беларусь

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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