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Дома с садом в Усяжском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
17 объектов найдено
Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается дом в деревне  Мглё, Смолевичского района, в Московском направлении. От метро Уруч…
$19,800
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается дом с участком  25соток в живописном месте , окруженный водоемами и лесами в д.Хот…
$11,500
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Поступил в продажу загородный дом с участком земли в ЧС. Дом абсолютно готов для круглогодич…
$67,500
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Коттедж в Усяж, Беларусь
Коттедж
Усяж, Беларусь
Площадь 198 м²
ДОМ введён в эксплуатацию 2024.    Крыша- мягкая черепица. Стены- газосиликатные блоки-40 см…
$149,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продаётся  уютная дача в С/Т `Чайка-81` в живописном месте. Видеообзор дачи: https://vm.tikt…
$13,400
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Коттедж в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продается уютный дом из целиндрованного бруса д. Сарнацкое - Участок полностью огорожен  - Э…
$189,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
В СТ ведется видеонаблюдение. Ровный, ухоженный участок 5,63 соток в частной собственности+ …
$9,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Всего 47 км от Минска в Московском или Логойском направлении, и вы оказываетесь в тихом угол…
$9,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Цена радикально снижена на жилой дом в д. Кальники Смолевичского р-на в 48 км от МКАД .  Сте…
$25,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается дом в деревне  Мглё, Смолевичского района, в Московском направлении. ‼️От метро Ур…
$13,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Продается 2-х этажная дача в СТ Сутоки в 47 км от МКАДа в Московском направлении. Место расп…
$6,500
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продам загородный дом из бруса в живописном месте! Продам дом в д. Антополье в 37 км от МКА…
$21,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается 2-х этажная дача со всеми коммуникациями, в Московском направлении. Место располож…
$23,500
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Продается добротный дом в шикарном месте. Две большие комнаты на первом этаже 33м2 и 25.7м2…
$39,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается участок с деревенским домом в д.Юзефово, 39 км от МКАД по Логойскому направлению. …
$19,900
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Дом в Усяж, Беларусь
Дом
Усяж, Беларусь
Площадь 70 м²
В живописной деревне Шпаковщина, в окружении природы и всего в 35 километрах от МКАД, предла…
$50,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Продается просторный дом с участком -9 соток +5,94 сотки в подарок. Площадь дома 108,4 кв.м.…
$16,200
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Параметры недвижимости в Усяжском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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