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Коттеджи в Третьяковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Предлагаем Вашему вниманию коттедж в живописном месте на берегу реки Неман, на лесной опушке…
$134,724
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Параметры недвижимости в Третьяковском сельском Совете, Беларусь

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