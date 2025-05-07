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Жильё в Светлогорском районе, Беларусь

Светлогорск
4
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
Квартира расположена в г. Светлогорске, на ул. Азалова, 6.   Удобный второй этаж в пятиэтажн…
$20,000
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Квартира 3 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
В продаже трехкомнатная квартира, расположенная ул. 50 лет Октября,22, вгороде Светлогорск Г…
$25,000
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Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
Квартира расположена в г. Светлогорске, на ул. Азалова, 6. ____________________ Удобны…
$20,000
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Дом в Чирковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чирковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Важно! Возможно приобретение в кредит по партнерской программе с ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО…
$25,000
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Дом в Светлогорск, Беларусь
Дом
Светлогорск, Беларусь
Площадь 193 м²
Возможен обмен на 1-2 комн.  квартиру с доплатой, в Светлогорске, или на участок в Минском, …
$42,000
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