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Дома в Столбцовском районе, Беларусь

Рубежевичский сельский Совет
9
Заямновский сельский Совет
8
Столбцы
3
Налибокский сельский Совет
3
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35 объектов найдено
Дом в Шашковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шашковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Номер договора с агентством 920/1 от 2023-06-12
$15,000
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Дом 4 комнаты в Столбцы, Беларусь
Дом 4 комнаты
Столбцы, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Продается атмосферный жилой дом, расположенный на берегу реки Неман, в пригороде Столбцов, в…
$74,000
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Дом в Шашковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шашковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продаётся дом с  участком в деревне Найденовичи. Это отличное место для любителей природы, о…
$22,000
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Номер договора с агентством 12/2 от 2025-04-28
$18,000
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Дом 1 комната в Заямное, Беларусь
Дом 1 комната
Заямное, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Продается дом с  участком 20 сот: Столбцовский р-н, д. Заямное Участок 20 соток, находитс…
$21,000
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Дом в Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается дом, готовый к проживанию, в большой жилой деревне Хотова. В деревне есть магазин,…
$7,900
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дом в аг.Слобода. На высоком фундаменте возведён деревянный дом, площадью 52.2м2, …
$15,500
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Дом в Задворье, Беларусь
Дом
Задворье, Беларусь
Площадь 93 м²
Продается дом на окраине Столбцов ❤️ Уютный дом с просторным земельным участком и гаражом. А…
$32,900
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Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
Площадь 220 м²
Продается новый дом под чистовую отделку с гаражом и сауной. Расстояние от МКАД 68 км. Участ…
$59,900
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Дом в Рубежевичи, Беларусь
Дом
Рубежевичи, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается деревянное незавершенное капитальное строение на 25 сотках земли в живописном мест…
$26,900
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Дом в Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается в 77 км от МКАД Брестское направление д. Борок, Столбцовского района, Деревнянског…
$44,900
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Дом в Перетоки, Беларусь
Дом
Перетоки, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается в живописном местке, с хорошими подъездными путями дом, с подведенными коммуникаци…
$10,999
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Дом в Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Уютный дом в живописной деревне Скоморошки!     Деревянный дом, обложенный кирпичом, на уча…
$15,000
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Дом в Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
В продаже дом, расположенный в живописном месте "Налибокской Пущи". Петриловичи — деревня в …
$59,000
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 20 м²
Предложение для тех,кто ценит тишину,чистый воздух и отдых на природе! Продаётся дача в 57 к…
$5,000
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Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продается уютный дом с мебелью для круглогодичного проживания в д. Отцеда, 59 км от МКАД. До…
$37,000
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Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается  дача в СТ Лесное 1992, Столбцовский  р-н. Дом 2002 года постройки. Общая площадь …
$19,600
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Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Продается атмосферный жилой дом, расположенный на берегу реки Неман, в пригороде Столбцов, в…
$74,000
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Дом 3 комнаты в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Надоела городская суета? Хотите уединиться подальше от цивилизации, наслаждаться ароматом хв…
Цена по запросу
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Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
Площадь 311 м²
Продаётся жилой дом по адресу: Минская обл., Столбцовский р-н, г. Столбцы. Площадь: Общая пл…
$95,000
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Дом в Налибокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Налибокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается жилой дом с ремонтом, санузлом и баней в д. Пруды, в самом центре Налибокской Пущи…
$20,000
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Дом 2 комнаты в Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
В д. Головенчицы Столбцовского района продается  5/8 долей в праве собственности на жилой до…
Цена по запросу
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Дом в Миколаевщина, Беларусь
Дом
Миколаевщина, Беларусь
Площадь 55 м²
На Родине Я.Коласа, с завораживающими видами р.Нёман, продается дом со всеми коммуникациями.…
$19,900
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Дом в Новый Свержень, Беларусь
Дом
Новый Свержень, Беларусь
Площадь 72 м²
Предлагаем вашему вниманию  изолированную квартиру в доме с земельным участком 8,61 соток, о…
$8,000
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Дом в Налибокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Налибокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Продается небольшой, но очень уютный домик с участком в самом центре Налибокской пущи. Назва…
$13,500
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Дом в Заямное, Беларусь
Дом
Заямное, Беларусь
Площадь 51 м²
Продаётся жилой дом по адресу: Минская обл., Столбцовский р-н, аг. Заямное. Площадь: Общая п…
$30,000
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Дом в Тоново, Беларусь
Дом
Тоново, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дом  в деревне Тоново, Столбцовский район . 58 км от МКАД Брестское направление. В…
$9,000
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продам теплую , уютную дачу, которая находится в лесном массиве. Территория ухоженная, огоро…
$9,000
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается дача в садовом товариществе «Колос КГБ РБ» недалеко от п. Колосово, Столбцовский р…
$15,700
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается дача в с/т "Сокол" Столбцовского района, в 57 км от МКАД в Брестском направлении. …
$14,700
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Параметры недвижимости в Столбцовском районе, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
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