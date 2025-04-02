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Дома в Налибокский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Налибокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Налибокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается уютный дом в сердце Налибокской пущи. Хороший фундамент, в  доме делался ремонт. У…
$17,000
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Дом в Налибокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Налибокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продаётся земельный участок 16 соток с законсервированным домом в аг. Налибоки, ул. Озерная …
$20,000
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Дом в Налибокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Налибокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается жилой дом с ремонтом, санузлом и баней в д. Пруды, в самом центре Налибокской Пущи…
$22,500
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Дом в Налибокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Налибокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Продается небольшой, но очень уютный домик с участком в самом центре Налибокской пущи. Назва…
$13,500
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Параметры недвижимости в Налибокский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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