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Дома с садом в Столбцовском районе, Беларусь

Рубежевичский сельский Совет
9
Заямновский сельский Совет
8
Столбцы
3
Налибокский сельский Совет
3
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13 объектов найдено
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Номер договора с агентством 12/2 от 2025-04-28
$18,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дом в аг.Слобода. На высоком фундаменте возведён деревянный дом, площадью 52.2м2, …
$15,500
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Дом в Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается в 77 км от МКАД Брестское направление д. Борок, Столбцовского района, Деревнянског…
$44,900
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Дом в Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
В продаже дом, расположенный в живописном месте "Налибокской Пущи". Петриловичи — деревня в …
$59,000
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Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продается уютный дом с мебелью для круглогодичного проживания в д. Отцеда, 59 км от МКАД. До…
$37,000
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Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается  дача в СТ Лесное 1992, Столбцовский  р-н. Дом 2002 года постройки. Общая площадь …
$19,600
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Дом в Налибокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Налибокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается жилой дом с ремонтом, санузлом и баней в д. Пруды, в самом центре Налибокской Пущи…
$20,000
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Дом 2 комнаты в Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
В д. Головенчицы Столбцовского района продается  5/8 долей в праве собственности на жилой до…
Цена по запросу
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Дом в Миколаевщина, Беларусь
Дом
Миколаевщина, Беларусь
Площадь 55 м²
На Родине Я.Коласа, с завораживающими видами р.Нёман, продается дом со всеми коммуникациями.…
$19,900
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Дом в Налибокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Налибокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Продается небольшой, но очень уютный домик с участком в самом центре Налибокской пущи. Назва…
$13,500
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Дом в Тоново, Беларусь
Дом
Тоново, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дом  в деревне Тоново, Столбцовский район . 58 км от МКАД Брестское направление. В…
$9,000
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается дача в с/т "Сокол" Столбцовского района, в 57 км от МКАД в Брестском направлении. …
$14,700
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Дом в Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
В продаже деревянный домик в 65 км от города Минска, по Гродненской трассе! Деревня жилая, е…
$17,500
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Параметры недвижимости в Столбцовском районе, Беларусь

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