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Дома с гаражом в Столбцовском районе, Беларусь

Рубежевичский сельский Совет
9
Заямновский сельский Совет
8
Столбцы
3
Налибокский сельский Совет
3
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11 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Столбцы, Беларусь
Дом 4 комнаты
Столбцы, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Продается атмосферный жилой дом, расположенный на берегу реки Неман, в пригороде Столбцов, в…
$74,000
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Номер договора с агентством 12/2 от 2025-04-28
$18,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дом в аг.Слобода. На высоком фундаменте возведён деревянный дом, площадью 52.2м2, …
$15,500
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Дом в Задворье, Беларусь
Дом
Задворье, Беларусь
Площадь 93 м²
Продается дом на окраине Столбцов ❤️ Уютный дом с просторным земельным участком и гаражом. А…
$32,900
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Дом в Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается в 77 км от МКАД Брестское направление д. Борок, Столбцовского района, Деревнянског…
$44,900
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Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продается уютный дом с мебелью для круглогодичного проживания в д. Отцеда, 59 км от МКАД. До…
$37,000
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Дом в Заямновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заямновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Продается атмосферный жилой дом, расположенный на берегу реки Неман, в пригороде Столбцов, в…
$74,000
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Дом 3 комнаты в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Надоела городская суета? Хотите уединиться подальше от цивилизации, наслаждаться ароматом хв…
Цена по запросу
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Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
Площадь 311 м²
Продаётся жилой дом по адресу: Минская обл., Столбцовский р-н, г. Столбцы. Площадь: Общая пл…
$95,000
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Дом в Литва, Беларусь
Дом
Литва, Беларусь
Площадь 88 м²
Идеальный дом для отдыха и жизни  ❤️ Уютный бревенчатый дом с камином и живописным участком …
$47,000
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
В продаже деревянный домик в 65 км от города Минска, по Гродненской трассе! Деревня жилая, е…
$17,500
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Параметры недвижимости в Столбцовском районе, Беларусь

с садом
с террасой
Недорогая
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