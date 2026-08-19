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Коттеджи с гаражом в Станьковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продаётся уютный загородный дом в коттеджной застройке д.Багрицовщина, ул.Центральная, сосно…
$68,534
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Параметры недвижимости в Станьковском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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