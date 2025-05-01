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Коттеджи в Станьковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Уютный жилой дом,построен для себя из хороших качественн…
$78,000
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Параметры недвижимости в Станьковском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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