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Жилье с садом в Смиловичском сельском Совете, Беларусь

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Смиловичи
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3 объекта найдено
в Смиловичи, Беларусь
Смиловичи, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается полдома в г.п. Смиловичи, Могилёвское направление. На данный момент дом находится …
$23,058
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Коттедж в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 339 м²
Современный коттедж 2001 с участком 28 соток ❤️ Просторный двухуровневый коттедж на 6 комнат…
$188,787
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Дом в Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
Площадь 62 м²
Продаётся деревянный дом в г.п. Смиловичи, Могилёвское направление, 23 км. от МКАД.  Своя ск…
$35,037
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Типы недвижимости в Смиловичском сельском Совете

дома

Параметры недвижимости в Смиловичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
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Недорогая
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