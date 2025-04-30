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Коттеджи с бассейном в Смолевичском районе, Беларусь

Озерицко-Слободской сельский Совет
8
Заболотский сельский Совет
5
Усяжский сельский Совет
3
Драчковский сельский Совет
3
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4 объекта найдено
Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 847 м²
Персональный сайт объекта Цена в объявлении указана за земельный участок с гостевым домом. К…
$990,000
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Коттедж в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продается уютный дом из целиндрованного бруса д. Сарнацкое - Участок полностью огорожен  - Э…
$189,000
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Коттедж в Усяж, Беларусь
Коттедж
Усяж, Беларусь
Площадь 198 м²
ДОМ введён в эксплуатацию 2024.    Крыша- мягкая черепица. Стены- газосиликатные блоки-40 см…
$149,000
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Параметры недвижимости в Смолевичском районе, Беларусь

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