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Склады в Смолевичском районе, Беларусь

Смолевичи
3
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5 объектов найдено
Склад 7 189 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 7 189 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 7 189 м²
Этаж 1/1
Продаются промышленные склады в Смолевичах! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас …
$700,000
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Склад 8 404 м² в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад 8 404 м²
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 8 404 м²
Предлагаем вашему вниманию производственный комплекс с территорией от 7,31 га до 11 га. Мест…
$2,20 млн
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Склад 8 404 м² в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад 8 404 м²
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 8 404 м²
Предлагаем вашему вниманию производственный комплекс с территорией от 7,31 га до 11 га. Мест…
$2,20 млн
Оставить заявку
Склад 7 189 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 7 189 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 7 189 м²
Этаж 1/1
Продаются промышленные склады в Смолевичах! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас …
$700,000
Оставить заявку
Склад 1 000 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 1 000 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Продажа отдельно стоящего склада со своей территорией! Огороженная территория площадью 1.78 …
$183,000
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