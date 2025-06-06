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Склады в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 350 м² в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Склад 350 м²
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Продажа отдельно стоящего здания со своей территорией здания 400 м.кв. Огороженная территори…
$55,000
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