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Коммерческая недвижимость в Смолевичском районе, Беларусь

Смолевичи
8
Драчковский сельский Совет
3
Плисский сельский Совет
3
Озерицко-Слободской сельский Совет
3
21 объект найдено
Магазин 39 м² в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Магазин 39 м²
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в д.Каменка  ❤️Многофункциональное помещение, с выгодным расположением и …
$38,900
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Коммерческое помещение 486 м² в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 486 м²
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается престижное здание площадью 486 м2 придорожного сервиса "Гостинично-ресторанный ком…
$399,000
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Производство 595 м² в Смолевичи, Беларусь
Производство 595 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 595 м²
Продаётся производственная база (производство бетона) в г. Смолевичи. На территории базы раз…
$220,000
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Производство 297 м² в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство 297 м²
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 297 м²
Этаж 1/1
Продажа здания лакокрасочного цеха в Смолевичском районе, д. Задомля. 297 м2 на участке 20 с…
$77,800
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Магазин 78 м² в Смолевичи, Беларусь
Магазин 78 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается готовый бизнес! Магазин, со всем оборудованием. 30 км от МКАД Московское направлен…
$72,000
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Производство 560 м² в Черницкий, Беларусь
Производство 560 м²
Черницкий, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 560 м²
Этаж 1/1
В 50 км от Минска, в Смолевичском районе продается или сдается в аренду здание перерабатываю…
$375,000
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Коммерческое помещение 331 м² в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 331 м²
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 331 м²
Этаж 1/1
СТО, готовый бизнес с оборудованием на трассе Р53. Смолевичи. Хорошее месторасположение. 6 б…
$115,000
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Склад 7 189 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 7 189 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 7 189 м²
Этаж 1/1
Продаются промышленные склады в Смолевичах! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас …
$700,000
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Ресторан, кафе 486 м² в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 486 м²
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается престижное здание площадью 486 м2 придорожного сервиса "Гостинично-ресторанный ком…
$399,000
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Коммерческое помещение 716 м² в Будагово, Беларусь
Коммерческое помещение 716 м²
Будагово, Беларусь
Площадь 716 м²
Этаж 1/1
Продается готовый бизнес: предприятие по производству сухих кормов для продуктивных (корма д…
$336,040
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Коммерческое помещение 36 м² в Слобода, Беларусь
Коммерческое помещение 36 м²
Слобода, Беларусь
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Продается гараж под СТО или склад. Общая площадь-35,7 кв.м. Стены-блоки газосилитные Электри…
$9,700
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Производство 890 м² в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство 890 м²
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 890 м²
Предлагается к продаже производственная база (деревообработка) в аг.Слобода Смолевичского ра…
$800,000
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Производство 1 000 м² в Смолевичи, Беларусь
Производство 1 000 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Продажа отдельно стоящего здания со своей территорией (производственно-складское с офисными …
$183,000
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Магазин 100 м² в Пекалин, Беларусь
Магазин 100 м²
Пекалин, Беларусь
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Капитальное строение коммерческого назначения в проходимом месте ! Площадь застройки 404 кв.…
$15,500
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Склад 8 404 м² в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад 8 404 м²
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 8 404 м²
Предлагаем вашему вниманию производственный комплекс с территорией от 7,31 га до 11 га. Мест…
$2,20 млн
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Склад 8 404 м² в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад 8 404 м²
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 8 404 м²
Предлагаем вашему вниманию производственный комплекс с территорией от 7,31 га до 11 га. Мест…
$2,20 млн
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Ресторан, кафе 117 м² в Смолевичи, Беларусь
Ресторан, кафе 117 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание кафе в г. Смолевичи-недалеко от центра в хорошем привычном…
$90,000
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Коммерческое помещение 486 м² в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 486 м²
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается престижное здание площадью 486 м2 придорожного сервиса "Гостинично-ресторанный ком…
$399,000
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Склад 7 189 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 7 189 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 7 189 м²
Этаж 1/1
Продаются промышленные склады в Смолевичах! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас …
$700,000
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Склад 1 000 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 1 000 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Продажа отдельно стоящего склада со своей территорией! Огороженная территория площадью 1.78 …
$183,000
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Магазин 28 м² в Смолевичи, Беларусь
Магазин 28 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее торговое помещение (наименование –  магазин.) Магазин…
$20,000
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Типы недвижимости в Смолевичском районе

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