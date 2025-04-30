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Производственные здания в Смолевичском районе, Беларусь

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Производство Удалить
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5 объектов найдено
Производство 595 м² в Смолевичи, Беларусь
Производство 595 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 595 м²
Продаётся производственная база (производство бетона) в г. Смолевичи. На территории базы раз…
$220,000
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Производство 297 м² в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство 297 м²
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 297 м²
Этаж 1/1
Продажа здания лакокрасочного цеха в Смолевичском районе, д. Задомля. 297 м2 на участке 20 с…
$77,800
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Производство 560 м² в Черницкий, Беларусь
Производство 560 м²
Черницкий, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 560 м²
Этаж 1/1
В 50 км от Минска, в Смолевичском районе продается или сдается в аренду здание перерабатываю…
$375,000
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Производство 890 м² в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство 890 м²
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 890 м²
Предлагается к продаже производственная база (деревообработка) в аг.Слобода Смолевичского ра…
$800,000
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Производство 1 000 м² в Смолевичи, Беларусь
Производство 1 000 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Продажа отдельно стоящего здания со своей территорией (производственно-складское с офисными …
$183,000
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