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Магазины в Смолевичском районе, Беларусь

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4 объекта найдено
Магазин 39 м² в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Магазин 39 м²
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в д.Каменка  ❤️Многофункциональное помещение, с выгодным расположением и …
$38,900
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Магазин 78 м² в Смолевичи, Беларусь
Магазин 78 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается готовый бизнес! Магазин, со всем оборудованием. 30 км от МКАД Московское направлен…
$72,000
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Магазин 100 м² в Пекалин, Беларусь
Магазин 100 м²
Пекалин, Беларусь
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Капитальное строение коммерческого назначения в проходимом месте ! Площадь застройки 404 кв.…
$15,500
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Магазин 28 м² в Смолевичи, Беларусь
Магазин 28 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается одноэтажное отдельно стоящее торговое помещение (наименование –  магазин.) Магазин…
$20,000
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