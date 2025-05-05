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Коммерческая недвижимость в Семежевском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 855 м² в Семежево, Беларусь
Коммерческое помещение 855 м²
Семежево, Беларусь
Площадь 855 м²
Количество этажей 2
Продается торговое помещение в Копыльском районе, в аг. Семежево,в центре поселка площадью 8…
$15,000
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