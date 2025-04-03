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Жильё в Шкловский район, Беларусь

Александрийский сельский Совет
4
6 объектов найдено
Дом в Старошкловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старошкловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Продажа дачи в СТ Свитанок (Старошкловский с/с).Участок 10 соток в частной собственности.Кра…
$4,200
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Дом 3 комнаты в Александрийский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Александрийский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Александрия, в лучший агрогородк Беларуси.               Дом благоустроенный, газовое ото…
$55,000
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Дом в Александрийский сельский Совет, Беларусь
Дом
Александрийский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Цена по запросу
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Дом в Фащевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фащевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Цена стала ниже! Живописное место, от трассы до деревни, примерно 1 км, дорога грунтовая.  Н…
$8,500
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Дом в Александрийский сельский Совет, Беларусь
Дом
Александрийский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Благоустроенный коттедж в Александрии. Кухня 11,2 м2 мебель в ней, при продаже, остаётся.…
Цена по запросу
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Квартира в Александрийский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Александрийский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продаётся полдома по адресу: Могилёвская обл., Шкловской р-н, агрогородок Александрия, ул. Ж…
$4,500
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