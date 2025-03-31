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Дома с садом в Сорочский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сорочи, Беларусь
Дом
Сорочи, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом на просторном участке в аг. Сорочи ❤️Каждый мечтает о роскошной и спокойной жизни за гор…
$36,200
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Параметры недвижимости в Сорочский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов