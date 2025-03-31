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Жильё в Сорочский сельский Совет, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Сорочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся дом в деревне Селец ❤️ Уютный дом в деревне Селец – комфорт и спокойствие в гармон…
$11,500
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Дом в Сорочи, Беларусь
Дом
Сорочи, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом на просторном участке в аг. Сорочи ❤️Каждый мечтает о роскошной и спокойной жизни за гор…
$36,200
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Сорочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается хороший крепкий кирпичный дом с гаражом! Жилой дом — общая площадь 71,3 кв. м., 2 …
$13,900
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Параметры недвижимости в Сорочский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
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