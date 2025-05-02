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Дома с бассейном в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся отличная дача в 33 км от МКАД в  Молодечненском направлении! Двухэтажный дом из пр…
$10,900
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Параметры недвижимости в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

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