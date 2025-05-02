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Дома с садом в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

11 объектов найдено
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Продается уютная двухэтажная дача в 40 км от Минска в с/т "Сябры-83", Молодечненский район. …
$10,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Дом с благоустроенным участком в 25 соток ❤️Дом в тихой деревне в 45 км от Минска ждет своег…
$19,000
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Дом в Граничи, Беларусь
Дом
Граничи, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютный кирпичный дом в аг. Граничи (43 км от МКАД, Молодечненское направление)    …
$27,500
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается дача в СТ "Дубравы" Молодечненского района Минской области, в 34 км от МКАД. Дом и…
$22,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается уютная двухэтажная дача в 40 км от Минска в садовом товариществе «Сябры-83», Молод…
$8,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Добротный дом! Утеплен и обшит имитацией бруса! Внутри вагонка!  Отопление электрическое. Са…
$38,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается дача в с/т "СЯБРЫ-83", № 203, 40 км от Минска. Аккуратный домик ждет нового хозяин…
$9,300
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
В продаже Дача "Сябры-83". Из преимуществ:-отдельный кирпичный дом 6*9 с кухней, душем( есть…
$17,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается дача в 30 км от МКАД в с/т "Пралески" (Молодечненское, Гродненское направление) До…
$13,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается  добротная дача ( дом из крепкого сруба). Крайний участок. Выход в лес с участка! …
$18,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 22 м²
Продаётся уютный дачный домик - ваш идеальный уголок для отдыха! ❤️ Ищете место, где можно о…
$21,900
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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