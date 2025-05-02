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Дома с гаражом в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

8 объектов найдено
Коттедж в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 473 м²
Ваш оазис успеха и отдыха ❤️ Представляем вашему вниманию исключительный объект недвижимости…
$99,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Продается дача в СТ АВТОПИЛОТ. 38 км от МКАД. Площадь дома 156 м2. На первом этаже просторна…
$39,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся отличная дача в 33 км от МКАД в  Молодечненском направлении! Двухэтажный дом из пр…
$10,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Дача СТ Зелёная  Дубравушка в стиле дома A-frame, 40 км от МКАД, Молодечненское направление.…
$4,990
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Ищете уединение и отдых? Встречайте вашу идеальную дачу!   Продается добротная дача в живопи…
$20,000
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Дом 2 комнаты в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Готовый к использованию двухуровневый дом. Первый этаж блоки (изнутри обшиты доской и утепле…
$14,900
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ!      Одноуровневый жилой дом площадью 120 кв.м на участк…
$54,000
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается дача в 30 км от МКАД в с/т "Пралески" (Молодечненское, Гродненское направление) До…
$13,900
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Параметры недвижимости в Радошковичском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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