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Дома с садом в Пуховичском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Новый двухэтажный просторный дом 2021 года постройки с террасой и печкой барбекю. На первом …
$15,900
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Дом в Пуховичи, Беларусь
Дом
Пуховичи, Беларусь
Площадь 67 м²
Продажа дома с участком в центре а.г. Пуховичи Участок 25 соток, находится в ПНВ. На участке…
$19,800
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Дом в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается уютный дом/дача недалеко от Минска в СТ УЮТ-2. Дом находится рядом с рекой "Титовк…
$26,000
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Параметры недвижимости в Пуховичском сельском Совете, Беларусь

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