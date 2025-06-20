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Жильё в Пуховичском сельском Совете, Беларусь

дома
8
8 объектов найдено
Коттедж в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Великолепный коттедж в итальянском стиле ❤️ Продается незавершённый строительством законсерв…
$49,000
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Дом в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Новый двухэтажный просторный дом 2021 года постройки с террасой и печкой барбекю. На первом …
$15,900
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Дом в Пуховичи, Беларусь
Дом
Пуховичи, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается деревянный дом г.п. Пуховичи, Минская обл., 60 км. от Минска. Площадь дома 73,3 кв…
$25,000
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Дом в Пуховичи, Беларусь
Дом
Пуховичи, Беларусь
Площадь 67 м²
Продажа дома с участком в центре а.г. Пуховичи Участок 25 соток, находится в ПНВ. На участке…
$19,800
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Дом в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается уютный дом/дача недалеко от Минска в СТ УЮТ-2. Дом находится рядом с рекой "Титовк…
$26,000
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Дом в Пуховичи, Беларусь
Дом
Пуховичи, Беларусь
Площадь 42 м²
Продаётся уютный жилой дом в деревне Затитова Слобода.   Дом бревенчатый  построен в 1950г. …
$19,500
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Дом в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 166 м²
Продам красивый современный дом из бруса в д.Пестун (введен в эксплуатацию). Построен для по…
$139,900
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Дом 2 комнаты в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Дача в садоводческом товариществе «ВеленскийВетеран» Пуховичский район - 3 км от Марьиной Го…
$7,000
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Параметры недвижимости в Пуховичском сельском Совете, Беларусь

с садом
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