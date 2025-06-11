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Долгосрочная аренда магазинов в Брестской области, Беларусь

Брест
26
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28 объектов найдено
Магазин 175 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 175 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Этаж 1/9
Торговое помещение в аренду в восточной части (р - н ул. Богданчука) города Бреста общей пло…
Цена по запросу
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Магазин 193 м² в Брест, Беларусь
Магазин 193 м²
Брест, Беларусь
Площадь 193 м²
Этаж 1/2
Торговое помещение в аренду в центре города Бреста общей площадью 193,4 кв.м. Изолированное …
Цена по запросу
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Магазин 72 м² в Брест, Беларусь
Магазин 72 м²
Брест, Беларусь
Площадь 72 м²
Этаж 1
Административно - торговое помещение в аренду в центральной части города Бреста общей площад…
Цена по запросу
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Магазин 197 м² в Брест, Беларусь
Магазин 197 м²
Брест, Беларусь
Площадь 197 м²
Этаж 1/1
Многофункциональное отапливаемое помещение в аренду в микрорайоне Козловичи города Бреста (р…
Цена по запросу
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Магазин 128 м² в Брест, Беларусь
Магазин 128 м²
Брест, Беларусь
Площадь 128 м²
Этаж 1
Торговое помещение в аренду в центральной части города Бреста (р - н набережной) общей площа…
Цена по запросу
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Магазин 15 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 15 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 15 м²
Этаж 1
Торговый павильон в аренду в районе Восток города Бреста общей площадью 15 кв.м. Расположен …
Цена по запросу
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Магазин 95 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 95 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Административно - торговое помещение в аренду в микрорайоне Юго - Запад (р - н ул. Ивашутина…
Цена по запросу
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Магазин 71 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 71 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Этаж 1/6
Торговое помещение в аренду в микрорайоне Юго - Запад (р - н ул. Грибоедова) города Бреста о…
Цена по запросу
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Магазин 755 м² в Пружаны, Беларусь
Магазин 755 м²
Пружаны, Беларусь
Площадь 755 м²
Этаж 1/1
Предлагается в аренду помещение торгового назначения 771,6 метров квадратных в локации с выс…
$5,898
в месяц
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Магазин 195 м² в Брест, Беларусь
Магазин 195 м²
Брест, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 195 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду на длительный срок торговое помещение площадью 195,3 м2 в г. Бресте по ул. …
Цена по запросу
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Магазин 182 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 182 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Этаж 1/2
Торговое помещение в аренду в восточной части города Бреста общей площадью 181,6 кв.м. Изоли…
Цена по запросу
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Магазин 400 м² в Брест, Беларусь
Магазин 400 м²
Брест, Беларусь
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в аренду в районе ул. л - та Рябцева города Бреста площадью 400 кв.м. Сво…
Цена по запросу
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Магазин 45 м² в Пружаны, Беларусь
Магазин 45 м²
Пружаны, Беларусь
Площадь 45 м²
Этаж 1
Торговое помещение в аренду в городе Пружаны Брестской области общей площадью 45 кв.м. Помещ…
Цена по запросу
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Магазин 621 м² в Брест, Беларусь
Магазин 621 м²
Брест, Беларусь
Площадь 621 м²
Этаж 1/1
Здание нежилое (назначение - здание специализированное розничной торговли) в аренду в районе…
Цена по запросу
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Магазин 63 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 63 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Административно - торговые помещения в аренду в восточной части города Бреста площадью от 63…
Цена по запросу
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Магазин 139 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 139 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в аренду в микрорайоне Ковалево (р - н ул. Октябрьской Революции и гребно…
Цена по запросу
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Магазин 176 м² в Брест, Беларусь
Магазин 176 м²
Брест, Беларусь
Площадь 176 м²
Торговое помещение в аренду в центральной части города Бреста (р - н набережной) общей площа…
Цена по запросу
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Магазин 66 м² в Брест, Беларусь
Магазин 66 м²
Брест, Беларусь
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Административно - торговое помещение в аренду в центральной части города Бреста общей площад…
Цена по запросу
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Магазин 60 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 60 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в аренду в микрорайоне Ковалево (р - н ул. Октябрьской Революции и гребно…
Цена по запросу
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Магазин 93 м² в Брест, Беларусь
Магазин 93 м²
Брест, Беларусь
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Многофункциональное помещение под реконструкцию в аренду в центре города Бреста общей площад…
Цена по запросу
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Магазин 49 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 49 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
Предлагаем в аренду уникальное коммерческое помещение в современном жилом комплексе «Чайка»,…
Цена по запросу
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Магазин 166 м² в Брест, Беларусь
Магазин 166 м²
Брест, Беларусь
Площадь 166 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в аренду в микрорайоне Речица города Бреста общей площадью 166,2 кв.м. Из…
Цена по запросу
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Магазин 88 м² в Брест, Беларусь
Магазин 88 м²
Брест, Беларусь
Площадь 88 м²
Этаж 1/4
Торговое помещение в аренду в центральной части города Бреста общей площадью 88,3 кв.м. Изол…
Цена по запросу
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Магазин 50 м² в Брест, Беларусь
Магазин 50 м²
Брест, Беларусь
Площадь 50 м²
Торговые помещения площадью от 49,5 до 62,9 кв.м в аренду в районе ул. л - та Рябцева города…
Цена по запросу
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Магазин 141 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 141 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 141 м²
Этаж 1
Торговое помещение в аренду в микрорайоне Юго - Запад (р - н ул. Мытной) города Бреста общей…
Цена по запросу
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Магазин 59 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 59 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Этаж 1
Торговое помещение в аренду в микрорайоне Юго - Запад (р - н ул. Ивашутина) города Бреста об…
Цена по запросу
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Магазин 258 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 258 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 258 м²
Этаж 1
Торговое помещение в аренду в районе Вулька города Бреста общей площадью 258,3 кв.м. Изолиро…
Цена по запросу
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Магазин 42 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 42 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Этаж 1
Торговое помещение в аренду в микрорайоне Юго - Запад (р - н ул. Ивашутина) города Бреста об…
Цена по запросу
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