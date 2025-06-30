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Долгосрочная аренда магазинов в Могилевской области, Беларусь

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2 объекта найдено
Магазин 100 м² в Бобруйск, Беларусь
Магазин 100 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Аренда от 5 до 50 лет помещения под любое назначение: торговое/офисное/медицинское/сфера усл…
$1,000
в месяц
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Магазин 367 м² в Осиповичи, Беларусь
Магазин 367 м²
Осиповичи, Беларусь
Площадь 367 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду магазин со складскими помещениями в г. Осиповичи Могилевской области. Площа…
Цена по запросу
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