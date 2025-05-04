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Магазины в Плещеницах, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 148 м² в Плещеницы, Беларусь
Магазин 148 м²
Плещеницы, Беларусь
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Вашему вниманию предлагается здание бывшей библиотеки в г.п. Плещеницы. Объект с хорошими по…
$69,950
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