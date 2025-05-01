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Дома с гаражом в Пекалинском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Продается дом дом аг. Слобода ул. Луговая (Пекалинский с/с) Стены выровнены гипсокартоном  п…
$38,500
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Дом в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Хорошая дача в СТ "Шипяны" ❤️ Кирпичный дом с уникальной природой вокруг!  Адрес: СТ "Шипяны…
$8,500
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается дом на участке 25 соток с живописным видом, в развитом аг. Слобода, в 35 км от МКА…
$27,000
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