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Продажа офисных помещений в Петришковском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
7
склады
5
1 объект найдено
Офис 1 351 м² в Кирши, Беларусь
Офис 1 351 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 1 351 м²
Этаж 1/1
Продажа складских помещенийАдрес: г. Минский р-н, Петришковский с/с, д. Кирши, ул. Центральн…
$226,395
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