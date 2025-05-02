Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Пережирский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Пережирском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продаётся дом (агроусадьба)  в жилой деревне Малинники с работающей  клиентской базой. Краси…
$150,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пережирском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти