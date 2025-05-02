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Дома с гаражом в Пережирском сельском Совете, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 189 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом со всеми коммуникациями в деревне Заболотье! Адрес:…
$64,900
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся добротная дача возле леса   Дом  из северного леса площадью 60.7 кв.м.   - Натурал…
$16,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютная дача с мебелью в с/т Шарик. От кольцевой дороги 39 км, в 10 минутах ходьбы …
$23,000
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Дом в Пережир, Беларусь
Дом
Пережир, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается благоустроенный жилой дом с газовым отоплением в д. Пережир, ул. Широкая, д.8  Об…
$49,000
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Дом 5 комнат в Зазерка, Беларусь
Дом 5 комнат
Зазерка, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Преобразите свою жизнь с этим шикарным загородным домом всего в 29 км от Минска!   Пре…
$280,000
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Дом в Зазерка, Беларусь
Дом
Зазерка, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся деревянный дом со всеми удобствами в д.Зазерка, 22 км. от МКАД. Дом утеплен, на ок…
$56,200
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Дом в Зазерка, Беларусь
Дом
Зазерка, Беларусь
Площадь 163 м²
Представьте себе дом, где каждый уголок дышит уютом и комфортом.  В живописной агрогородке З…
$280,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продаётся дом (агроусадьба)  в жилой деревне Малинники с работающей  клиентской базой. Краси…
$150,000
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Параметры недвижимости в Пережирском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
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