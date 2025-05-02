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Дома с садом в Пережирском сельском Совете, Беларусь

12 объектов найдено
Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продаётся дача в с/т "Шарик" Пережирский сельсовет, Пуховичский район, 33 км от МКАД. Участо…
$7,770
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается дом в д. Залесье, 33 км.от МКАД - Пуховичское направление.  Участок ухоженный, ров…
$12,900
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Дом в Пережир, Беларусь
Дом
Пережир, Беларусь
Площадь 37 м²
Дом в д. Пережир расположен в 19 км от МКАД по Пуховичскому направлению. 2015 года постройки…
$45,500
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дачный участок с домом в 35 км от МКАД в СТ Восход-3, Пережирский сельсовет Пухови…
$8,800
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся добротная дача возле леса   Дом  из северного леса площадью 60.7 кв.м.   - Натурал…
$16,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 19 м²
Продается дача в живописном месте в Пуховичском районе в с/т «Прогресс», в 38 км от МКАД. Уч…
$7,770
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютная дача с мебелью в с/т Шарик. От кольцевой дороги 39 км, в 10 минутах ходьбы …
$23,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся участок с дачным домиком в СТ "Жаворонок", 40 км от МКАД в Слуцком направлении. Ас…
$21,000
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Дом в Пережир, Беларусь
Дом
Пережир, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается благоустроенный жилой дом с газовым отоплением в д. Пережир, ул. Широкая, д.8  Об…
$49,000
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Дом в Зазерка, Беларусь
Дом
Зазерка, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся деревянный дом со всеми удобствами в д.Зазерка, 22 км. от МКАД. Дом утеплен, на ок…
$56,200
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Уютная обжитая урожайная дача в СТ Малинники в 40км от МКАД по отличной дороге Пуховичское н…
$16,900
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продаётся дом (агроусадьба)  в жилой деревне Малинники с работающей  клиентской базой. Краси…
$150,000
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Параметры недвижимости в Пережирском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
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