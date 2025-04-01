Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Поплавский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Поплавский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Продается впечатляющий современный дом в стиле фахверк, расположенный в живописной деревне К…
$135,000
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дуплекс 3 комнаты
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже полдома в деревне Гута – живописном уголке недалеко от реки Березина.…
$21,000
Оставить заявку
Дом в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Великолепное предложение в окружении замечательного ландшафта на берегу реки Березина ждет В…
$279,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Поплавский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти